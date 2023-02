Ultime Notizie Roma del 22-02-2023 ore 18:10 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno A che ora esci tu hai capito in Ucraina il giorno dopo il discorso di Putin Nella visita di Giorgia Meloni a chi è ferradou ma è simile alla legge per la sospensione del trattato New Start sull’alimentazione delle armi nucleari presentata ieri sera dal numero 1 di Mosca il Cremlino ha fatto sapere che continuerà a rispettare i limiti Finché il Trattato sarà in vigore e di essere comunque disposto a rivedere la sua decisione qualora Washington dimostrasse la volontà politica di una di escalation biden da Varsavia ribadisce che l’occidente non voleva attaccare la Russia è che è stata Mosca commettere crimini contro l’umanità Senza vergogna così oggi l’ex presidente russo medvedev rilancia e dice se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia Allora abbiamo il diritto di difendersi con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno A che ora esci tu hai capito in Ucraina il giorno dopo il discorso di Putin Nella visita di Giorgia Meloni a chi è ferradou ma è simile alla legge per la sospensione del trattato New Start sull’alimentazione delle armi nucleari presentata ieri sera dal numero 1 di Mosca il Cremlino ha fatto sapere che continuerà a rispettare i limiti Finché il Trattato sarà in vigore e di essere comunque disposto a rivedere la sua decisione qualora Washington dimostrasse la volontà politica di una di escalation biden da Varsavia ribadisce che l’occidente non voleva attaccare la Russia è che è stata Mosca commettere crimini contro l’umanità Senza vergogna così oggi l’ex presidente russo medvedev rilancia e dice se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia Allora abbiamo il diritto di difendersi con ...

