Ultime Notizie Roma del 22-02-2023 ore 16 | 10

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il giorno dopo il discorso di Putin e la visita di Giorgia Meloni a chi è per la Duma esaminerà la legge per la sospensione del tratto New Start sulla limitazione delle armi nucleari presentata ieri sera dal numero 1 di Mosca il Cremlino ha fatto sapere che era rispettare i limiti Finché il Trattato sarà in vigore e di essere comunque disposto a rivedere la sua decisione qualora Washington dimostrasse la volontà politica di una di escalation biden da Varsavia ribadisce che non si sente non voleva attaccare la Russia è che è stata Mosca commettere crimini contro l’umanità Senza vergogna così oggi l’ex presidente russo Nedved e rilancia e dice se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia Allora abbiamo il diritto di difendersi con ogni arma comprese quelle nucleari il ministro ...