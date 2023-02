Ultime Notizie Roma del 22-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 22 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale e dopo Putin è un problema attuale Putin è cambiato la Costituzione per restare prudente è presidente fino al 2036 sistema Oggi è molto forte non è un castello di carta si legge su colonne solide prima che tutto questo cambia radicalmente ci vorrà molto tempo ed è un passaggio che costerà delle vite così in un’intervista a Repubblica avvera pulito Sky a figlia della giornalista di Silente uccisa nel 2006 Anna politkovskaja Quanto ai soldati impegnati in Ucraina Putin e li usa come carne da macello con mia madre diceva che per lui le persone sono come polvere sotto gli stivali Non è cambiato mia madre scriveva già tanti anni fa in ascoltato quello che sta accadendo adesso quanto alla mancata protesta in Russia contro il presidente la prima ragione che hanno paura in Europa su una partecipa ...