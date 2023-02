Ultime Notizie – Roma, 46enne gambizzato in casa da due uomini (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un uomo di 46 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe da due proiettili esplosi da due uomini che hanno fatto irruzione a volto coperto nel suo appartamento in via Monte Taburno, in zona Tufello. A chiamare i soccorsi la compagna della vittima, con lui in casa. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul movente e sull’identità dei due responsabili indagano i poliziotti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un uomo di 46 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe da due proiettili esplosi da dueche hanno fatto irruzione a volto coperto nel suo appartamento in via Monte Taburno, in zona Tufello. A chiamare i soccorsi la compagna della vittima, con lui in. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul movente e sull’identità dei due responsabili indagano i poliziotti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - sole24ore : @sole24ore Per saperne di più: - zazoomblog : Ultime Notizie – Evasione fiscale per 90 mld crediti inesistenti e sequestri: tutti i numeri della Gdf - #Ultime… - Cosimodeimedic1 : @LaPrimaManina Ultime notizie: Roberto Cota, quello delle mutande verdi e dei soldi pubblici usati per le sue man… - Carla200417 : Ultime notizie da Milano.Pier dorme da amici non vedrete piu' igs insieme a marzo fiinito gfvip comunicato #prelemi -