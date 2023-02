Ultime Notizie – Ricerca, Nobel Parisi plaude nomina Zerial allo Human Technopole di Milano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “È con grande piacere che ho appreso della nomina del professor Marino Zerial, microbiologo triestino di fama mondiale, con una carriera prestigiosa svolta interamente all’estero, che lascia il posto di direttore di un Istituto Max Planck per divenire il nuovo direttore scientifico dello Human Technopole di Milano“. A dirlo è il Premio Nobel Giorgio Parisi, vicepresidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, commentando con l’Adnkronos la nomina dello studioso triestino Marino Zerial alla direzione dello Human Technopole sorto nell’area dell’ex-Expo di Rho. “Vorrei anche complimentarmi con la governance della Fondazione HT, con il presidente Gianmario Verona e con il consiglio di Sorveglianza, che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “È con grande piacere che ho appreso delladel professor Marino, microbiologo triestino di fama mondiale, con una carriera prestigiosa svolta interamente all’estero, che lascia il posto di direttore di un Istituto Max Planck per divenire il nuovo direttore scientifico dellodi“. A dirlo è il PremioGiorgio, vicepresidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, commentando con l’Adnkronos ladello studioso triestino Marinoalla direzione dellosorto nell’area dell’ex-Expo di Rho. “Vorrei anche complimentarmi con la governance della Fondazione HT, con il presidente Gianmario Verona e con il consiglio di Sorveglianza, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - sole24ore : @sole24ore Per saperne di più: - GAMeCPISA : Ultime ore per visitare la mostra OSCILLAZIONI CONTEMPORANEE 2023 . . @GAMECPISA . . #OC23 #Pisa #eventiarte… - QdSit : Bonus benzina 2023, salta l’esenzione: aziende e lavoratori dovranno versare i contributi - infoitcultura : Oriana e Daniele oggi hanno fatto sesso, ultime notizie GF VIP video -