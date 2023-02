Ultime Notizie – RePowerEu entra in Next Generation Eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La ‘fusione’ di RePowerEu nella Recovery and Resilience Facility (Rrf), cuore di Next Generation Eu, un passaggio tecnico necessario per potenziare il lato ‘energetico’ dei Pnrr nazionali, è cosa fatta. Il Consiglio Ue ha adottato formalmente un regolamento di modifica per includere i capitoli RePowerEu nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf). Lo scopo è rafforzare l’autonomia strategica dell’Ue, diversificando i suoi approvvigionamenti energetici e ponendo fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Si tratta della fase finale della procedura di adozione. In pratica, gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitolo RePowerEu ai loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) nell’ambito di NextGenerationEu, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La ‘fusione’ dinella Recovery and Resilience Facility (Rrf), cuore diEu, un passaggio tecnico necessario per potenziare il lato ‘energetico’ dei Pnrr nazionali, è cosa fatta. Il Consiglio Ue ha adottato formalmente un regolamento di modifica per includere i capitolinel dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf). Lo scopo è rafforzare l’autonomia strategica dell’Ue, diversificando i suoi approvvigionamenti energetici e ponendo fine alla dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Si tratta della fase finale della procedura di adozione. In pratica, gli Stati membri potranno aggiungere un nuovo capitoloai loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) nell’ambito diEu, ...

