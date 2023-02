Ultime Notizie – Napoli, De Laurentiis: “Voglio trattenere Osimhen e Kvaraskhelia ma mai dire mai” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati. Non sarà difficile trattenerli, ma mai dire mai perché a volte ci sono delle offerte irrinunciabili. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo”. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al futuro delle stelle della squadra azzurra Victor Osimhen a Kvicha Kvaratskhelia. Tra chi ha brillato ieri sera a Francoforte c’è anche Hirving Lozano, eletto MVP del match dalla Uefa. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma De Laurentiis si augura che possa restare ancora a Napoli: “A me piace molto Lozano, sta giocando quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore, ma ha cambiato gli agenti continuamente, quindi dovremo incontrarci con i nuovi rappresentanti per parlare del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati. Non sarà difficile trattenerli, ma maimai perché a volte ci sono delle offerte irrinunciabili. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo”. Lo dice il presidente delAurelio Dein merito al futuro delle stelle della squadra azzurra Victora Kvicha Kvaratskhelia. Tra chi ha brillato ieri sera a Francoforte c’è anche Hirving Lozano, eletto MVP del match dalla Uefa. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024, ma Desi augura che possa restare ancora a: “A me piace molto Lozano, sta giocando quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore, ma ha cambiato gli agenti continuamente, quindi dovremo incontrarci con i nuovi rappresentanti per parlare del ...

