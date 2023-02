Ultime Notizie – Morta a 85 anni Lucia Lagrasta, la moglie di Lino Banfi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lutto in casa Banfi. L’inseparabile moglie di Lino Banfi, Lucia Sagrasta, è Morta dopo una lunga malattia, a pochi giorni dal loro 61esimo anniversario di matrimonio. La signora Lucia, da tempo malata di Alzheimer (come avevano raccontato negli ultimi anni gli stessi familiari), era nata nel 1938. E il primo marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, aveva sposato Lino Banfi, la cui carriera era agli albori. Da allora, Lucia, dalla quale Lino ha avuto i due figli Walter e Rosanna, lo ha accompagnato con discrezione durante tutta la lunghissima avventura professionale tra cinema e tv. L’annuncio della morte è stato dato sui social dalla figlia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lutto in casa. L’inseparabilediSagrasta, èdopo una lunga malattia, a pochi giorni dal loro 61esimoversario di matrimonio. La signora, da tempo malata di Alzheimer (come avevano raccontato negli ultimigli stessi familiari), era nata nel 1938. E il primo marzo del 1962, dopo 10di fidanzamento, aveva sposato, la cui carriera era agli albori. Da allora,, dalla qualeha avuto i due figli Walter e Rosanna, lo ha accompagnato con discrezione durante tutta la lunghissima avventura professionale tra cinema e tv. L’annuncio della morte è stato dato sui social dalla figlia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - giogioppi : RT @Miti_Vigliero: Twitter: con Elon Musk oltre 14 milioni fatture non pagate - Elvin_DF : ?????? Alle 11 su @radiobianconera con @SimoneDinoi e @demichelis90 prima di Nantes-Juventus : le ultime notizie. ???? - Miti_Vigliero : Twitter: con Elon Musk oltre 14 milioni fatture non pagate - agatabottaro : ULTIME NOTIZIE - Arresti effettuati per una massiccia frode degli elettori negli USA- Anello tattico multiplo! -