Ultime Notizie – Malcolm X: la famiglia fa causa a Fbi, Cia e polizia di New York (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Esattamente 58 anni dopo che Malcolm X è stato assassinato in una sparatoria su un palco di Manhattan, le figlie del leader del movimento per i diritti civili fanno causa alla polizia di New York, Nypd, all'Fbi e alla Cia accusandole di aver complottato per tenere nascoste prove su quell'assassinio. L'avvocato Benjamin Crump ha spiegato che la famiglia intende presentare un ricorso per 100 milioni di risarcimento, dopo che due anni fa un giudice di New York ha scagionato due dei tre membri della Nation of Islam che erano stati condannati per l'omicidio nel 1965. A seguito di questa sentenza, la città di New York ha pagato 26 milioni e lo stato di New York 10 a Muhammad Aziz e alla famiglia di Khalil Islam di risarcimento per le ...

