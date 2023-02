Ultime Notizie – Gas, prezzo in rialzo ma ancora sotto i 50 euro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Gas ancora sotto i 50 euro a metà giornata. All’hub Ttf di Amsterdam il gas si attesta attualmente a 49,895 euro al megawattora, in rialzo del 2,787%. Il presso del gas ieri era sceso sotto i 48 euro toccando il livello minimo da inizio dicembre 2021. Il consumo di gas naturale nell’Ue è calato del 19,3% nel periodo compreso tra agosto 2022 e gennaio 2023, rispetto alla media degli stessi mesi tra il 2017 e il 2022, ha comunicato eurostat. Il Consiglio aveva fissato l’obiettivo di ridurre il consumo di gas del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Tra agosto 2022 e gennaio 2023, tra i Paesi Ue, l’Irlanda è quello che ha ridotto di meno i consumi (-0,3%), mentre Spagna ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Gasi 50a metà giornata. All’hub Ttf di Amsterdam il gas si attesta attualmente a 49,895al megawattora, indel 2,787%. Il presso del gas ieri era scesoi 48toccando il livello minimo da inizio dicembre 2021. Il consumo di gas naturale nell’Ue è calato del 19,3% nel periodo compreso tra agosto 2022 e gennaio 2023, rispetto alla media degli stessi mesi tra il 2017 e il 2022, ha comunicatostat. Il Consiglio aveva fissato l’obiettivo di ridurre il consumo di gas del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti. Tra agosto 2022 e gennaio 2023, tra i Paesi Ue, l’Irlanda è quello che ha ridotto di meno i consumi (-0,3%), mentre Spagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - QdSit : Anche a Pasqua sale il prezzo dei biglietti: caro voli, “consigli per gli acquisti” ai siciliani - RegalinoV : Elisabetta Canalis è finito il matrimonio con Brian Perri? Le ultime indiscrezioni - corgiallorosso : #CremoneseRoma, arbitrerà #Piccinini: 5 precedenti col fischietto di Forlì. Al VAR Di Bello - daniele_ingemi : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo per oggi, mercoledì #22febbraio 2023, e per i prossimi giorni, su sito e app Meteored. Confermato un p… -