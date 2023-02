Ultime Notizie – Fiere, Zannini: “Da Cosmoprof 2023 la vera ripartenza” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Dopo un 2022 molto positivo, i dati della 54esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna ci dicono che sarà una manifestazione di grande successo, quella della vera ripartenza”. Così all’Adnkronos Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, commenta i numeri della rassegna in programma a Bologna dal 16 al 20 marzo. Numeri che crescono di ora in ora: “Sono attesi quasi 3mila espositori provenienti da 64 Paesi (+35% rispetto allo scorso anno) – snocciola dati Zannini – con il grande ritorno di Cina e Taiwan, che nel 2022 non avevamo visto; ci saranno 29 padiglioni internazionali, di cui 5 sono assolute novità, come l’Australia che nel settore cosmetico è un Paese decisamente importante”. E ancora: “ben 125 i Paesi di origine dei visitatori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Dopo un 2022 molto positivo, i dati della 54esima edizione diWorldwide Bologna ci dicono che sarà una manifestazione di grande successo, quella della”. Così all’Adnkronos Enrico, direttore generale di Bologna, commenta i numeri della rassegna in programma a Bologna dal 16 al 20 marzo. Numeri che crescono di ora in ora: “Sono attesi quasi 3mila espositori provenienti da 64 Paesi (+35% rispetto allo scorso anno) – snocciola dati– con il grande ritorno di Cina e Taiwan, che nel 2022 non avevamo visto; ci saranno 29 padiglioni internazionali, di cui 5 sono assolute novità, come l’Australia che nel settore cosmetico è un Paese decisamente importante”. E ancora: “ben 125 i Paesi di origine dei visitatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - CorriereCitta : Traffico di oppiacei in farmacia: giro di farmaci ‘stupefacenti’ stroncato dai NAS - Miti_Vigliero : In partenza altre 40 amicali bottiglie di vodka? Mosca, da Zelensky attacco di rabbia impotente contro Berlusconi - Miti_Vigliero : Moldavia, la prossima preda Cremlino revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia per “garantire gli interess… - RedazioneDedalo : P.Armerina (EN) – Bandiera esposta per ricordare l’anniversario della fondazione del primo Rotary Club… -