Ultime Notizie – Europa League | il Nantes provoca la Juve | “Ridicola se perde con noi”

"Se la Juve perde contro di noi è una cosa Ridicola". Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, sposta la pressione sulla Juventus alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League. All'andata, la formazione francese è uscita dal campo della Juve con un prezioso 1-1. "Ci siamo guadagnati il ??diritto di sognare ma sappiamo che il difficile arriva adesso. Mi aspetto una partita molto complicata, ma la squadra è serena e preparata. Possiamo farcela. Non dico che ce la faremo, ma abbiamo la possibilità di qualificarci. Capisco l'entusiasmo dei tifosi, ma è importante che la squadra lavori con tranquillità. E' una grande partita, una gara molto importante ma soprattutto per la Juve. Se perde contro di noi, è una cosa ...

