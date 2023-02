Ultime Notizie – Cospito, Nordio: “Delmastro? Velleitaria ipotesi dimissioni: non dipendono da pm” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “E’ una aspirazione Velleitaria e metafisica che la spedizione di una informazione di garanzia possa costituire un oggetto di dimissioni. Se così fosse, devolveremmo all’autorità giudiziaria il destino politico degli appartenenti a un’assemblea, che oggi riguarda Delmastro e in un domani potrebbe riguardare ciascuno di voi”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al Question Time alla Camera a un’interrogazione dei 5 Stelle sulle dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro. “Per quanto poi riguarda l’intervento della magistratura, noi siamo rispettosissimi e attendiamo con fiducia quello che è l’esito dell’indagine che riguarda l’onorevole Delmastro, però se la qualifica della segretezza o meno dell’atto non dovesse più dipendere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “E’ una aspirazionee metafisica che la spedizione di una informazione di garanzia possa costituire un oggetto di. Se così fosse, devolveremmo all’autorità giudiziaria il destino politico degli appartenenti a un’assemblea, che oggi riguardae in un domani potrebbe riguardare ciascuno di voi”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo al Question Time alla Camera a un’interrogazione dei 5 Stelle sulledel sottosegretario Andrea. “Per quanto poi riguarda l’intervento della magistratura, noi siamo rispettosissimi e attendiamo con fiducia quello che è l’esito dell’indagine che riguarda l’onorevole, però se la qualifica della segretezza o meno dell’atto non dovesse più dipendere ...

