Ultime Notizie – Champions | Inter-Porto 1-0 in andata ottavi | gol di Lukaku

L'Inter batte il Porto per 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri allenati da Inzaghi si impongono grazie al gol di Lukaku, a segno all'86'. La gara di ritorno si giocherà in Portogallo il 14 marzo. LA PARTITA – L'Inter, con la coppia Lautaro-Dzeko in attacco, parte sul piede con l'acceleratore e va al tiro dopo una manciata di secondi con Dimarco, servito da Darmian: la difesa Portoghese respinge. Al 13? chance per Lautaro, che può colpire di testa dopo il cross del solito Dimarco: mira sbagliata, palla alta. Serve l'Intervento di Diogo Costa al 19? per disinnescare il tentativo di Calhanoglu. L'Inter spinge, ma non sfonda. Il Porto, dopo aver ...

