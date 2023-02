Ultime Notizie – Attacco hacker a Italia: colpiti siti ministeri, imprese e banche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A quanto si apprende, è in corso da questa mattina un Attacco hacker a diversi siti Italiani tra cui siti del governo e istituzionali, siti di banche e di alcune imprese. Si tratta di un Attacco Ddos sferrato da un collettivo filorusso. La polizia postale sta supportando tutti gli enti coinvolti per la mitigazione e il ripristino dei servizi. Tra i siti colpiti quelli di alcuni ministeri, della Tim, di banca Bper e dei carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A quanto si apprende, è in corso da questa mattina una diversini tra cuidel governo e istituzionali,die di alcune. Si tratta di unDdos sferrato da un collettivo filorusso. La polizia postale sta supportando tutti gli enti coinvolti per la mitigazione e il ripristino dei servizi. Tra iquelli di alcuni, della Tim, di banca Bper e dei carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

