Ultime Notizie – Annunciati i vincitori del Premio Biagio Agnes, Fiorello trionfa nella tv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fiorello è il vincitore del Premio Biagio Agnes nella categoria tv. La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha infatti designato i vincitori della XV edizione del prestigioso Premio. La Cerimonia di premiazione si terrà a Roma venerdì 23 giugno in Piazza del Campidoglio. Ad aprire la manifestazione sarà la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che riceverà il Premio per le Istituzioni Europee. La più giovane presidente del Parlamento europeo, terza donna alla guida dell’Eurocamera, dal suo insediamento ha sempre difeso e promosso i valori dell’unione e della pace. Il Premio Reporter di Guerra assegnato a Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera “costituisce – si legge nel comunicato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è il vincitore delcategoria tv. La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha infatti designato idella XV edizione del prestigioso. La Cerimonia di premiazione si terrà a Roma venerdì 23 giugno in Piazza del Campidoglio. Ad aprire la manifestazione sarà la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che riceverà ilper le Istituzioni Europee. La più giovane presidente del Parlamento europeo, terza donna alla guida dell’Eurocamera, dal suo insediamento ha sempre difeso e promosso i valori dell’unione e della pace. IlReporter di Guerra assegnato a Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera “costituisce – si legge nel comunicato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianni89686867 : RT @Miti_Vigliero: Moldavia, la prossima preda Cremlino revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia per “garantire gli interessi rus… - annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Moldavia, la prossima preda Cremlino revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia per “garantire gli interessi rus… - bizcommunityit : Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra in diretta | Lavrov: «Russia e Cina difendono gli interessi reciproc… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia non intende t… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: @sole24ore Per saperne di più: -