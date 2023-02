Ultime Notizie – Anarchici, Serracchiani: “Giurì faccia luce su parole Donzelli” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Mi aspetto che si faccia luce su una dichiarazione che ha portato a questo Giurì e quindi evidentemente c’è qualcosa da verificare”. Lo ha affermato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ascoltata dal Giurì d’onore istituito dopo le dichiarazioni in Aula del 31 gennaio scorso del deputato di Fdi e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, nei confronti dei colleghi del Pd Serracchiani, Silvio Lai e Andrea Orlando e del senatore, sempre del Pd, Walter Verini, per la loro visita in carcere ad Alfredo Cospito. Nel corso delle audizioni sono stati ascoltati Serracchiani, Lai, Orlando e Verini. Nel pomeriggio sarà la volta di Donzelli. “Se andare a fare una visita in carcere fosse la causa della lesione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Mi aspetto che sisu una dichiarazione che ha portato a questoe quindi evidentemente c’è qualcosa da verificare”. Lo ha affermato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora, ascoltata dald’onore istituito dopo le dichiarazioni in Aula del 31 gennaio scorso del deputato di Fdi e vicepresidente del Copasir, Giovanni, nei confronti dei colleghi del Pd, Silvio Lai e Andrea Orlando e del senatore, sempre del Pd, Walter Verini, per la loro visita in carcere ad Alfredo Cospito. Nel corso delle audizioni sono stati ascoltati, Lai, Orlando e Verini. Nel pomeriggio sarà la volta di. “Se andare a fare una visita in carcere fosse la causa della lesione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Il premier italiano Giorgia #Meloni nel suo viaggio in #Ucraina ha ribadito il pieno appoggio a #Kiev: 'L'Italia no… - CorriereCitta : Cioccolatini Lindt ripieni al pistaccio ritirati dal mercato: ecco perché - meteoredit : Le previsioni #meteo: confermato un peggioramento del tempo ??? dopo giorni di stabilità. Al momento la #pioggia int… - bizcommunityit : Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra in diretta | Putin riceve Wang Yi, l’inviato di Pechino: «I nostri r… - GiovanniCaglio : #Ucraina. Wang a #Putin: nostre relazioni non soggette a pressioni terze - Russia-Cina: #Wang, nostre relazioni non… -