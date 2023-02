Ue | nasce la sottocommissione Salute Vantaggi e rischi per le aziende italiane

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La scorsa settimana il Parlamento europeo ha ufficializzato l’istituzione di unaparlamentare che si occuperà dipubblica. L’obiettivo dichiarato è quello di irrobustire l’azione di Bruxelles su tematiche che, dopo la pandemia del Covid-19, sono divenute di stringente attualità. Sicuramente questa scelta risponde a un bisogno importante: un maggior livello di coordinamento a livello europeo sul tema dellapubblica. Sono ancora ben salde nella nostra memoria le difficoltà per far fronte all’approvvigionamento di mascherine e vaccini. È utile quindi, l’istituzione di un corpo parlamentare che possa aiutare a velocizzare e coordinare meglio alcuni aspetti del processo decisionale europeo. ILO PER LE FILIERE AGROALIMENTARIOccorre però sottolineare che, fra le ...