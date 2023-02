Udienza generale, Papa Francesco: l’invito di Gesù da vivere in Quaresima (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Papa Francesco ci aiuta a riflettere su una dinamica, tanto più fondamentale nel giorno in cui la Chiesa inizia il cammino Quaresimale. Il passo che ispira la catechesi è tratto dal Vangelo di Matteo, è quello in cui Gesù affida ai suoi il mandato missionario di andare e fare discepoli tutti i popoli battezzandoli nel L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ci aiuta a riflettere su una dinamica, tanto più fondamentale nel giorno in cui la Chiesa inizia il camminole. Il passo che ispira la catechesi è tratto dal Vangelo di Matteo, è quello in cuiaffida ai suoi il mandato missionario di andare e fare discepoli tutti i popoli battezzandoli nel L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco cita all'udienza generale il cardinale Martini: 'Prima c’è lo Spirito che consola, rianima, illumina… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #udienzagenerale: 'È lo Spirito Santo il motore dell'evangelizzazione'. 'Triste vedere la Chiesa com… - Antonio79348939 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco #udienzagenerale: 'È lo Spirito Santo il motore dell'evangelizzazione'. 'Triste vedere la Chiesa come un… - suitetti : RT @albertocaldana: Ucraina, Francesco: basta guerra, quella nata sulle macerie non sarà mai vera vittoria - ziolions4219 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'Il Vangelo non è un'idea, non è un'ideologia, non è un partito politico, il Vangelo è un annuncio che tocca… -