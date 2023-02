Udienza Generale 22 febbraio, Papa Francesco alle autorità: “Basta guerra” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Udienza Generale del 22 febbraio coincide con il primo giorno di Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri. In questa ricorrenza Papa Francesco chiede di non cedere alle ideologie. Al termine della sua catechesi, ancora un accorato appello alle autorità interessate alla guerra in Ucraina. A due giorni dal drammatico anniversario che ricorda lo scoppio della guerra in Ucraina (24 febbraio 2022) Papa Francesco rivolge il suo pensiero, ancora una volta, a quel popolo a cui ha attribuito il triste appellativo di “martoriato“. In occasione dell’Udienza Generale del 22 febbraio, che apre il tempo di Quaresima avviato dal ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’del 22coincide con il primo giorno di Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri. In questa ricorrenzachiede di non cedereideologie. Al termine della sua catechesi, ancora un accorato appellointeressate allain Ucraina. A due giorni dal drammatico anniversario che ricorda lo scoppio dellain Ucraina (242022)rivolge il suo pensiero, ancora una volta, a quel popolo a cui ha attribuito il triste appellativo di “martoriato“. In occasione dell’del 22, che apre il tempo di Quaresima avviato dal ...

