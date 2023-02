Ucraina, Zelensky: "Sostegno Italia fondamentale" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Volodymyr Zelensky ringrazia Giorgia Meloni nel suo consueto videomessaggio serale dopo averla incontrata a Kiev. "L'Italia ci sostiene con forza nella lotta per l'indipendenza" ed è "pronta a collaborare con noi per attuare una formula di pace", ha detto il presidente ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Volodymyrringrazia Giorgia Meloni nel suo consueto videomessaggio serale dopo averla incontrata a Kiev. "L'ci sostiene con forza nella lotta per l'indipendenza" ed è "pronta a collaborare con noi per attuare una formula di pace", ha detto il presidente ucraino.

