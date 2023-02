Ucraina, "Xi Jinping prepara visita a Mosca da Putin" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pechino, 22 feb. (Adnkronos/Dpa) - Xi Jinping sta preparando una visita a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Lo riportano il Wall Street Journal e altri media, sottolineando che la visita potrebbe avvenire nei prossimi mesi, con il presidente cinese che intende assumere un ruolo più attivo per mettere fine alla guerra in Ucraina. L'incontro tra i due leader dovrebbe dare un impulso a colloqui di pace e anche ribadire l'appello a evitare il ricorso alle armi nucleari, quanto mai urgente ora che Putin ha annunciato l'intenzione di sospendere la partecipazione di Mosca al New Start, l'ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia per il controllo degli arsenali atomici. Al momento non si conoscono dettagli sull'incontro, i cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pechino, 22 feb. (Adnkronos/Dpa) - Xistando unaper incontrare Vladimir. Lo riportano il Wall Street Journal e altri media, sottolineando che lapotrebbe avvenire nei prossimi mesi, con il presidente cinese che intende assumere un ruolo più attivo per mettere fine alla guerra in. L'incontro tra i due leader dovrebbe dare un impulso a colloqui di pace e anche ribadire l'appello a evitare il ricorso alle armi nucleari, quanto mai urgente ora cheha annunciato l'intenzione di sospendere la partecipazione dial New Start, l'ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia per il controllo degli arsenali atomici. Al momento non si conoscono dettagli sull'incontro, i cui ...

