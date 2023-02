Ucraina | “Xi Jinping prepara visita a Mosca da Putin”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Xistando unaper incontrare Vladimir. Lo riportano il Wall Street Journal e altri media, sottolineando che lapotrebbe avvenire nei prossimi mesi, con il presidente cinese che intende assumere un ruolo più attivo per mettere fine alla guerra in. L’incontro tra i due leader dovrebbe dare un impulso a colloqui di pace e anche ribadire l’appello a evitare il ricorso alle armi nucleari, quanto mai urgente ora cheha annunciato l’intenzione di sospendere la partecipazione dial New Start, l’ultimo accordo rimasto in vigore tra Usa e Russia per il controllo degli arsenali atomici. Al momento non si conoscono dettagli sull’incontro, i cui ...

A Mosca intanto è arrivato l'inviato del presidente cinese Xi, Wang Yi, capo della ...

«L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia, mai». A pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa ...Nei prossimi mesi il presidente Xi Jinping volerà a Mosca per incontrare personalmente Vladimir Putin. La visita era già stata annunciata dal Cremlino a fine gennaio e non era ancora stata confermata ...