Ucraina | un anno dopo Putin dà il meglio del suo repertorio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il discorso dialla Duma a due giorni dall’anniversario di quella che doveva essere “l’operazione speciale” e che è diventata una brutale guerra di annientamento della popolazione civile, con magrissimi risultati sul campo, certifica come la Federazione Russa sia sprofondata in una spirale di autodistruzione e paranoia. A colpi di contraffazione della realtà, negazione di ogni evidenza, convinzione di poter piegare ogni fatto alla sua formidabile macchina propagandistica, il delirio di onnipotenza di un autocrate che è riuscito a personificare l’assolutismo zarista e la dittatura sovietica racconta agli “eletti” che la Russia non è l’aggressore, ma l‘aggredito., se ce ne fosse ancora bisogno, ha fatto inesorabilmente chiarezza e ha spazzato via le pseudo-argomentazioni e le remore interessate dei suoi molteplici e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : Una delle esperienze italiane più vomitevoli di un anno di guerra è quel manipolo di pseudo-guru che ogni giorno av… - FulvioPaglia : Compie un anno «l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina». ?? - elenabonetti : Bene che la Presidente Meloni in Ucraina abbia confermato la linea che un anno fa abbiamo costruito, saldamente in… - brunamagi : RT @eugenio_cau: Tra un paio di giorni sarà un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ma ancora in Italia il dibattito sulla gu… - DoeJohnhdoe : RT @GianniRosini: La Terra? “In mano ai pazzi” (Francesco dixit). Incompetenza, profezie farlocche e bugie: cosa resta delle frasi dei lead… -

Dopo undi guerra in, l'Occidente è più unito che mai, compatto contro la Russia, pur con l'anomalia dell'Italia, dove Mosca non viene percepita come nemico dalla maggioranza, che chiede la fine ...... la crisi libica e siriana, la presa del potere dei talebani in Afghanistan, la guerra in... la prima edizione del 2019 ha coinvolto due università e 6 giovani, l'successivo 10 atenei per ...

Un anno di guerra in Ucraina: la furia, il dolore e l’orgoglio. Il racconto dal fronte di Paolo Giordano Corriere della Sera

Ucraina anno 1, il ritorno della Storia - Speciali Agenzia ANSA

Un anno di guerra in Ucraina, cosa sappiamo oggi di Vladimir Putin. FOTO Sky Tg24

Guerra in Ucraina: a che punto siamo a un anno dal suo inizio Focus Junior

Un anno di guerra in Ucraina, come è cambiato il mondo Avvenire

Ad un anno dal conflitto iniziativa organizzata con l'ufficio scuola della diocesi e con la cooperativa Irene '95% MARIGLIANO - Un flash mob per la pace ad un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina d ...Il Presidente russo Vladimir Putin ha parlato di fronte a decine di migliaia di persone riunite allo stadio Luzhniki di Mosca e ha detto che una parte dell'Ucraina è terra storica russa ...