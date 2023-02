Ucraina, ultime notizie. Putin allo stadio: «Mosca combatte per le sue terre storiche. Tutto il popolo è difensore della patria» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La premier Meloni ieri a Kiev, dopo una sosta a Bucha e Irpin, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il pieno appoggio all’Ucraina. “L’Italia - ha annunciato - lavora ad una conferenza sulla ricostruzione da tenersi in aprile”. Zelensky ha criticato la posizione di Berlusconi. Sarà esaminata oggi dalla Duma la legge per la sospensione del trattato New Start annunciata da Putin. A Mosca l’inviato cinese Wang Yi per illustrare un piano di pace in 12 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La premier Meloni ieri a Kiev, dopo una sosta a Bucha e Irpin, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il pieno appoggio all’. “L’Italia - ha annunciato - lavora ad una conferenza sulla ricostruzione da tenersi in aprile”. Zelensky ha criticato la posizione di Berlusconi. Sarà esaminata oggi dalla Duma la legge per la sospensione del trattato New Start annunciata da. Al’inviato cinese Wang Yi per illustrare un piano di pace in 12 punti

