Ucraina, Putin rilancia la linea imperialista: 'Combattiamo nelle nostre terre storiche' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un breve intervento in piena continuità zarista, revanscista e imperialista. Come dire: se non tutta l'Ucraina, ma almeno mezza Ucraina è terra russa e in quanto tale ci appartiene. Ossia il desiderio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un breve intervento in piena continuità zarista, revanscista e. Come dire: se non tutta l', ma almeno mezzaè terra russa e in quanto tale ci appartiene. Ossia il desiderio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - MarcoFattorini : Questi sono i massimi funzionari del Cremlino che oggi hanno applaudito 53 volte il discorso di Putin. Nemmeno uno… - gabbolibbo : RT @tradori: ??ATTENZIONE ?? Quello che NON dicono nei Tg. #Soltenberg ammette chiaramente che la #NATO ha sistematicamente supportato di… - GioielloEgidio : RT @VEParsi1: Nel sostegno (anche militare) all'Ucraina l'opinione pubblica italiana si colloca mediamente 20 punti sotto la media europea.… -