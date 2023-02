Ucraina, parla Olena Kourilo: protagonista della prima foto simbolo della guerra (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un anno dopo, la guerra in Ucraina continua. Il conflitto e' il dramma di un intero popolo, somma delle tante storie terribili vissute dagli ucraini in questi mesi. E' il caso di Olena Kourilo, che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un anno dopo, laincontinua. Il conflitto e' il dramma di un intero popolo, somma delle tante storie terribili vissute dagli ucraini in questi mesi. E' il caso di, che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Parla #Putin dopo un anno di guerra: 'L'Occidente vuole distruggerci. Così reagiremo' - LIVE… - fattoquotidiano : Ucraina, l’appello delle associazioni per la pace: “Politica grande assente, si parla soltanto di armi. Serve negoz… - putino : Chiunque parla di “guerra per procura” occidentale in Ucraina, oltre ad usare le stesse argomentazioni della propag… - jacketizi : Due giornalisti italiani censurati e a rischio arresto in Ucraina - L'INDIPENDENTE ?@GiorgiaMeloni? perché non ci p… - giuseppelacara : RT @ADerespinis: Ma la signora meloni a nome di chi parla? quando dice che l'Italia sarà con l'Ucraina fino alla fine?? non in mio nome sic… -