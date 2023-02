Ucraina, Papa: "Triste anniversario, serve impegno per pace" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Cari fratelli e sorelle dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall'invasione dell'Ucraina. Un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un Triste anniversario. Il bilancio parla da sè. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, raggiungere il cessate il fuoco e raggiungere la pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una reale vittoria".Così il Papa nella consueta udienza del mercoledì tenuta in Aula Paolo VI. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Cari fratelli e sorelle dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall'invasione dell'. Un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un. Il bilancio parla da sè. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, raggiungere il cessate il fuoco e raggiungere la. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una reale vittoria".Così ilnella consueta udienza del mercoledì tenuta in Aula Paolo VI.

