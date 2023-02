Ucraina, Papa Francesco: “Guerra assurda e crudele. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Dopodomani si compirà un anno dall’invasione dell’Ucraina. Un anno dall’inizio di questa Guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Il bilancio di morti, danni economici e sociali, profughi parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”. Così Papa Francesco durante l’udienza in aula Paolo VI, in Vaticano. Bergoglio ha lanciato un monito ai leader del mondo, chiedendosi se sia stato fatto “tutto il possibile” per fermare la Guerra e ha rinnovato il suo appello “a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace”. “Quella costruita sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Dopodomani si compirà un anno dall’invasione dell’. Un anno dall’inizio di questa. Un triste anniversario. Il bilancio di morti, danni economici e sociali, profughi parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”. Cosìdurante l’udienza in aula Paolo VI, in Vaticano. Bergoglio ha lanciato un monito ai leader del mondo, chiedendosi se sia stato fatto “tutto il possibile” per fermare lae ha rinnovato il suo appello “a quanti hanno autoritànazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace”. “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Guerra in Ucraina, il Papa: “Un conflitto assurdo e crudele. È stato fatto tutto il possibile per fermarlo? Chi ha… - AntonioBruno0 : RT @EwtnItalia: ?? VIDEO | Con l'avvicinarsi dell'anniversario del primo anno dallo scoppio della guerra russo-ucraina, Papa Francesco rinno… - MilenaDeSimone5 : RT @EwtnItalia: ?? VIDEO | Con l'avvicinarsi dell'anniversario del primo anno dallo scoppio della guerra russo-ucraina, Papa Francesco rinno… - MarcoTastardi : Anniversario guerra in #Ucraina. L'appello di #PapaFrancesco: “Per la fine del conflitto, raggiungere il cessate il… - SoniaLaVera : RT @Avvenire_Nei: Udienza. Il Papa: un anno di guerra assurda e crudele, l'appello per la pace -