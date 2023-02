(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilrivolge un appello “a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto” in“e per raggiungere il cessate il fuoco edisullenon sarà mai una”. Bergoglio, al termine dell’udienza generale, ricorda che dopodomani “si compirà un anno dall’invasione dell’, un anno dall’inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Il bilancio di morti, feriti, profughi, isolati, distruzioni, danni economici e sociali parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Egli è Dio della”. “Restiamo vicini al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Gli è stata portata da padre Vyacheslav Grynevych, segretario generale di @iamCARITAS Spes #Ucraina, che nel pomeri… - AGisotti : Donata al #Papa una Croce, simbolo del dolore del popolo ucraino @iamCARITAS - Vatican News - ledicoladelsud : Ucraina, Papa: “Avviare negoziati di pace, mai vera vittoria quella costruita su macerie” - suitetti : RT @albertocaldana: Ucraina, Francesco: basta guerra, quella nata sulle macerie non sarà mai vera vittoria - albertocaldana : Ucraina, Francesco: basta guerra, quella nata sulle macerie non sarà mai vera vittoria -

Una benedizione ai missionari rimasti inMa l'è il primo pensiero delanche per i religiosi rimasti nel Paese martoriato: 'Benedico l'iniziativa 'Missionari per la Quaresima', ......dall'invasione dell'. Un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza ". Queste le parole di...

Ucraina, Papa: "Avviare negoziati di pace, mai vera vittoria quella costruita su macerie" Adnkronos

Papa, appello per cessate il fuoco ad una anno da inizio guerra Ucraina Tiscali Notizie

Donata al Papa una Croce, simbolo del dolore del popolo ucraino Vatican News - Italiano

Ucraina, Shevchuk: la guerra assurda e sacrilega, ma ora non ci sentiamo abbandonati Vatican News - Italiano

Papa, appello per cessate il fuoco ad una anno da inizio guerra Ucraina Agenzia askanews

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effe ...Città del Vaticano, 22 feb 09:58 - (Agenzia Nova) - L'Ucraina ancora nei pensieri di Papa Francesco all'udienza generale. "Benedico l'iniziativa 'Missionari per la Quaresima', attraverso la quale ...