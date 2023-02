Ucraina: no accordo Ue su decimo pacchetto sanzioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bruxelles, 22 feb. (AdnKronos) - Gli Stati membri dell'Ue, riuniti oggi nel Coreper, non sono riusciti a trovare un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. A quanto si apprende a Bruxelles, la discussione riprenderà in un'altra riunione del comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue domani pomeriggio, con l'obiettivo di trovare un accordo entro il 24 febbraio, giorno che segnerà un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bruxelles, 22 feb. (AdnKronos) - Gli Stati membri dell'Ue, riuniti oggi nel Coreper, non sono riusciti a trovare unsuldicontro la Russia per la guerra in. A quanto si apprende a Bruxelles, la discussione riprenderà in un'altra riunione del comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue domani pomeriggio, con l'obiettivo di trovare unentro il 24 febbraio, giorno che segnerà un anno dall'invasione dell'da parte delle forze armate russe. (segue)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I Berlusconi: 'Da premier non sarei mai andato da Zelensky'. Il Cav: 'Giudico molto molto negativamente que… - pfmajorino : C'è una cosa che passa davvero troppo sotto silenzio in #Italia. L'aumento delle spese militari (che peraltro non c… - SimonaMalpezzi : Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina? Oggi di fat… - Nocavia2 : RT @valy_s: “Non ha alcun senso forzare l’ingresso dell’#Ucraina in #UE e NATO portando avanti una crisi con la #Russia. L’#Italia ritiri i… - idiota_di_doman : @BadMedic @giorgioaleambro Siamo d'accordo che la guerra è merda. Siamo d'accordo che Putin ha aggredito l'Ucraina… -