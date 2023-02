Ucraina, Mosca: "Fornendo le armi a Kiev l'Italia è parte del conflitto" | Dalla Spagna pronti sei carri armati Leopard | Venerdì bilaterale ... (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 22 feb 14:26 Wang: "Le relazioni Cina - Russia non sono soggette a pressioni da parte di terzi" Le relazioni tra Mosca e Pechino non sono soggette a pressioni da parte di terzi. Lo ha dichiarato Wang ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 22 feb 14:26 Wang: "Le relazioni Cina - Russia non sono soggette a pressioni dadi terzi" Le relazioni trae Pechino non sono soggette a pressioni dadi terzi. Lo ha dichiarato Wang ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell’ambito delle politi… - TgLa7 : #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l… - GiovaQuez : Santoro: “Dall’aiuto all’Ucraina a difendersi siamo passati alla guerra satellitare e a missili sempre più efficaci… - PLuma_y_Verdad : RT @ElioLannutti: Ucraina, Putin: 'Conflitto iniziato dall'Occidente'. Usa: 'Discorso assurdo'. Nato: 'Mosca non vuole la pace'. Guerrafon… - PappaletteraF : RT @TgLa7: #Putin allo stadio Lushniki di Mosca per la festa dei Difensori della Patria: tutto il popolo è difensore della patria, stiamo c… -