Ucraina | Miccio Emergency | “Politica ascolti le voci dei cittadini e lavori per la pace”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Preoccupazione e speranza che laledeiche chiedono la fine della guerra”. Così all’Adnkronos Rossella, presidente diche aderisce alla rete Europe For Peace e partecipa alle mobilitazioni che si terranno in oltre 50 città italiane tra domani e il 25 febbraio per chiedere lain. “Lanon ha fatto alcun passo avanti dal punto di vista dei negoziati, non ha creato le condizioni affinché i contendenti potessero sedere attorno a un tavolo e negoziare la fine delle ostilità. Che vanno avanti ormai da anni, dato che l’invasione dell’un anno fa è stata l’ultimo atto di un conflitto che in realtà nelle zone orientali ...

... ha chiarito la Presidente di Emergency, Rossella, che ha aggiunto: "Abbiamo visto in questi ... Ospiti delle iniziative anche tre attiviste pacifiste provenienti da, Russia e Bielorussia ....... "Siamo in una fase di autodistruzione - afferma - e la guerra è stata riabilitata come compagna della storia: dobbiamo ridare la parola alla pace". La presidente di Emergency Rossella...

Ucraina, Miccio (Emergency): "Politica ascolti le voci dei cittadini e ... Adnkronos

Dopo un anno di guerra in Ucraina, cosa pensa la rete pacifista italiana Rolling Stone Italia

«Si continua a parlare solo di armi». Il popolo della pace in marcia Avvenire

«Un messaggio di Pace anche a Piacenza per l’Ucraina, aderite all’appello» IlPiacenza

Storia del pacifismo italiano - Giuliano Battiston - L'Essenziale Internazionale

È già trascorso un anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina: un evento di cesura ... vero negoziato di pace», ha chiarito la Presidente di Emergency, Rossella Miccio, che ha aggiunto: «Abbiamo ...Un anno di morti e distruzioni in Ucraina non lascia intravedere un esito. Solo uno sforzo diplomatico congiunto, dunque, potrà porre fine a questa tragedia. A chiederlo a gran voce è il mondo associa ...