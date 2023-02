Ucraina, Meloni: no concessioni ad aggressore, pace solo con sì Kiev (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Favorire il dialogo ma sulla base delle "rivendicazioni ucraine", perchè eventuali concessioni alla Russia avrebbero l'effetto di "avvicinare la guerra". Lo ha detto la presidente del Consiglio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Favorire il dialogo ma sulla base delle "rivendicazioni ucraine", perchè eventualialla Russia avrebbero l'effetto di "avvicinare la guerra". Lo ha detto la presidente del Consiglio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promett… - DantiNicola : Le parole di #Zelensky rendono bene l'idea di come #Berlusconi abbia creato un problema enorme alla credibilità del… - marattin : Ieri sera a Stasera Italia. La presidente Meloni sta tenendo la linea giusta sull’Ucraina. Andrebbe però chiesto ai… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Quartapelle (PD): 'Alleati Meloni guardano a Putin e sgambettano lei' - Guglielmo_ferr : RT @gildacana: La Meloni frigna dall'Ucraina :aiutatemi a far capire agli italiani che questa è la cosa giusta. Ovvero non rispetta il vole… -