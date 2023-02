Ucraina: Meloni arrivata in Polonia, in tarda mattinata rientro in Italia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Przemysl, 22 feb. (Adnkronos) - È terminata la missione in Ucraina di Giorgia Meloni, ieri in visita a Kiev, Bucha, Irpin. La premier, ripartita in treno ieri sera da Kiev dopo l'incontro col il presidente Volodymyr Zelensky, è appena arrivata alla stazione ferroviaria polacca di Przemysl. La presidente del Consiglio si sposterà adesso all'aeroporto Rzeszow-Jasionka, da qui il volo verso Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Przemysl, 22 feb. (Adnkronos) - È terminata la missione indi Giorgia, ieri in visita a Kiev, Bucha, Irpin. La premier, ripartita in treno ieri sera da Kiev dopo l'incontro col il presidente Volodymyr Zelensky, è appenaalla stazione ferroviaria polacca di Przemysl. La presidente del Consiglio si sposterà adesso all'aeroporto Rzeszow-Jasionka, da qui il volo verso Roma.

