Ucraina, Medvedev: “Se Usa vogliono distruggerci, difendersi anche con nucleare” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi arma, compreso il nucleare”. E’ quanto scrive l’ex presidente russo, Dmitry Medvedev, in un commento su Telegram al discorso di Vladimir Putin, e in particolare all’annuncio della decisione di sospendere la partecipazione della Russia al New Start. “Una decisione – aggiunge il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo – dettata dalla guerra dichiarata dagli Stati Uniti e altri Paesi della Nato al nostro Paese”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se gli Stati Unitisconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi arma, compreso il”. E’ quanto scrive l’ex presidente russo, Dmitry, in un commento su Telegram al discorso di Vladimir Putin, e in particolare all’annuncio della decisione di sospendere la partecipazione della Russia al New Start. “Una decisione – aggiunge il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo – dettata dalla guerra dichiarata dagli Stati Uniti e altri Paesi della Nato al nostro Paese”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Se la Russia non vince sarà fatta a pezzi, diritto di difenderci anche con armi nucleari'. All… - Gino72995256 : @LaVeritaWeb La grande Russia un paese di merde e terroristi umiliata dagli eroi ucraini . Putin se hai le palle co… - qnazionale : Guerra in Ucraina diretta, Medvedev: 'Diritto a difenderci anche con armi nucleari' - AnnaRitaFaella : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Medvedev: 'Se la Russia non vince sarà fatta a pezzi, diritto di difenderci anche con armi nucleari'. Alla Duma… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Medvedev: 'Se la Russia non vince sarà fatta a pezzi, diritto di difenderci anche con… -