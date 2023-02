Ucraina | Lavrov incontra Wang | ' pronti a difendere interessi reciproci'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : A Mosca,il direttore dell’Ufficio Centrale degli Affari Esteri della Commissione centrale del Partito Comunista Cin… -

...l'inviato di Xi È cominciato a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergheie ... regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l'e dove la Russia ha truppe. Lo ...Ora il faccia a faccia, appena iniziato, con il ministro degli Esteri Sergheje ... Abbonati per leggere anche Leggi anche, la Cina in trappola: non può né abbandonare né aiutare la ...

Guerra Ucraina, Lavrov incontra l’inviato di Xi: «Russia e Cina difendono gli interessi reciproci». Cnn: test ilmessaggero.it

Ucraina, è muro contro muro. Il conflitto in tempo reale, giorno 363 - Lavrov, Russia e Cina difendono gli interessi reciproci - Lavrov, Russia e Cina difendono gli interessi reciproci RaiNews

Ucraina, ultime notizie. Allerta aerea su tutto il Paese. Media: test Russia su missile Satana ... Il Sole 24 ORE

Mosca, al via l'incontro Wang Li-Lavrov: è il test per il piano di pace cinese la Repubblica

Russia sospende Trattato Start, Lavrov e il discorso di Putin - Video Adnkronos

Nei prossimi mesi il presidente Xi Jinping volerà a Mosca per incontrare personalmente Vladimir Putin. La visita era già stata annunciata dal Cremlino a fine gennaio e non era ancora stata confermata ...Il giornale statunitense ha scritto che il vertice Xi-Putin fa parte di uni sforzo cinese per svolgere un ruolo più attivo nel porre fine alla guerra in Ucraina. Ha anche scritto ... degli Esteri ...