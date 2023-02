Ucraina: la visita di Meloni a Kiev sulla stampa Usa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "A Kiev la premier italiana condanna la Russia e si impegna in un ulteriore sostegno all'Ucraina". Così il New York Times racconta della missione di Giorgia Meloni in Ucraina, spiegando che la presidente del Consiglio ""si è impegnata a continuare a fornire sostegno militare, finanziario ed umanitario" a Kiev. "Ha anche detto di sostenere l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e che garantirà che ogni accordo di pace con la Russia sia negoziato nei termi nell'Ucraina", continua il giornale Usa. Anche Usa Today riferisce della missioni di Meloni a Kiev, dell'incontro con Volodymyr Zelensky e del fatto che ha liquidato il discorso di Vladimir Putin sulle responsabilità dell'Occidente per la guerra come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ala premier italiana condanna la Russia e si impegna in un ulteriore sostegno all'". Così il New York Times racconta della missione di Giorgiain, spiegando che la presidente del Consiglio ""si è impegnata a continuare a fornire sostegno militare, finanziario ed umanitario" a. "Ha anche detto di sostenere l'ingresso dell'nell'Unione Europea e che garantirà che ogni accordo di pace con la Russia sia negoziato nei termi nell'", continua il giornale Usa. Anche Usa Today riferisce della missioni di, dell'incontro con Volodymyr Zelensky e del fatto che ha liquidato il discorso di Vladimir Putin sulle responsabilità dell'Occidente per la guerra come ...

