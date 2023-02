Ucraina, la diretta – Russia: “Occidente pronto a far piombare il mondo negli abissi”. Guterres: “Inaccettabili le minacce sull’atomica” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Incontro tra Putin e Wang: “Relazioni Cina-Russia non cedono a pressioni terze”. Il presidente: “Nei nostri territori storici battaglia per il popolo”. La Duma approva la sospensione del New Start. Russia revoca il diritto di sovranità della Moldavia e aggiunge: “La guerra nucleare rimane inammissibile”. Poi la difesa di Berlusconi per attaccare Zelensky: “Dal presidente ucraino attacco di rabbia impotente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Incontro tra Putin e Wang: “Relazioni Cina-non cedono a pressioni terze”. Il presidente: “Nei nostri territori storici battaglia per il popolo”. La Duma approva la sospensione del New Start.revoca il diritto di sovranità della Moldavia e aggiunge: “La guerra nucleare rimane inammissibile”. Poi la difesa di Berlusconi per attaccare Zelensky: “Dal presidente ucraino attacco di rabbia impotente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

