Ucraina, la diretta – "Mosca testa missile balistico 'Satana' mentre Biden è a Kiev". Medvedev: "Nostro diritto difenderci anche con armi nucleari"

Secondo Cnn il test, che è stato notificato agli Stati Uniti, è fallito. L'ex presidente russo e vice del Consiglio di sicurezza di Mosca: "Se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi arma, compreso il nucleare"

