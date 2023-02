(Di mercoledì 22 febbraio 2023) 22 feb 22:10all'Onu: "dinonladella guerra" 'Ladiproposta qui in assemblea generale non aiuterà la soluzione del'. Lo ha detto l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Il più orribile dei crimini commessi da Mosca contro l'Ucraina è la deportazione di bambini ucraini verso la Russi… - MarcoFattorini : Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al Foglio: «L’aiuto militare all’Ucraina non è beneficenza, è il mig… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale dell'Onu Guterres sottolinea che 'l'invasione russa dell'Ucraina è un insulto alla… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il segretario generale dell'Onu Guterres sottolinea che 'l'invasione russa dell'Ucraina è un insulto alla cosci… - criscuolo_m : RT @Agenzia_Ansa: 'Il più orribile dei crimini commessi da Mosca contro l'Ucraina è la deportazione di bambini ucraini verso la Russia'. Lo… -

... è l'accusa lanciata contro la Russia dal ministro degli Esteri Dmytromentre introduceva ... 22 feb 20:40 VIDEO - Putin: Mosca combatte per le sue "frontiere storiche" in22 feb 19:14 ..."La Russia sta commettendo un genocidio, e crede che le regole esistano solo per essere violate: la pace significa giustizia", ha detto, aggiungendo che l'vuole "vivere in pace, mentre ...

Ucraina, Kuleba all'Onu accusa la Russia di genocidio - Mondo Agenzia ANSA

Solo il ripristino dell’integrità territoriale ucraina ristabilirà la sicurezza in Europa, dice Kuleba Linkiesta.it

Ucraina: Kuleba, è un genocidio combattiamo per nostra sopravvivenza - LaPresse LAPRESSE

Guterres: invasione Ucraina affronto nostra coscienza collettiva. Kuleba: Russia colpevole genocidio - Guerra in Ucraina, il dibattito all'assemblea generale delle nazioni unite - Guarda la diretta - Guerra in Ucraina, il dibattito all'assemblea generale delle nazi RaiNews

Ucraina, Kuleba all'Onu accusa la Russia di genocidio | Mosca: "Bozza di risoluzione non aiuta la fine del conflitto" TGCOM

New York (Usa), 22 feb. (LaPresse) - "Non abbiamo altra scelta che continuare a combattere per la nostra sopravvivenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri ...Guteress all'assemblea generale: 'L'invasione dell'Ucraina è un affronto alla coscienza collettiva'. 'In Ucraina è in corso una battaglia per la nostra gente': il discorso dello zar dopo l'incontro co ...