Ucraina, il fondatore della Wagner attacca la Difesa russa: "Dateci le munizioni". E accusa Shoigu di tradimento (Di mercoledì 22 febbraio 2023) attacca il ministero della Difesa russo e chiede ai russi di fare pressione affinché arrivi una sola cosa al fronte: le munizioni. Evgheny Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner che sta combattendo in Ucraina ma anche in Siria e in diversi Paesi africani, continua a martellare contro i vertici della Difesa in Russia che accusa già da alcuni giorni di "alto tradimento" e di voler distruggere i suoi uomini lasciandoli senza munizioni. Oggi l'ex detenuto originario di San Pietroburgo – a capo di un impero che spazia dai servizi di catering alle scuole ai militari ai mercenari impegnati in Ucraina – chiede a ogni russo di esercitare pressioni sulle forze ...

