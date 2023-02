Ucraina, il Cremlino revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia | Nato: "Mosca non intaccherà la sicurezza Ue" | Wang Yi: "Ruolo ... (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 22 feb 15:59 Ucraina, Wang Yi a Putin: da Cina Ruolo costruttivo per soluzione politica 'La parte cinese, come in precedenza, aderirà fermamente a una posizione obiettiva e imparziale e svolgerà un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 22 feb 15:59Yi a Putin: da Cinacostruttivo per soluzione politica 'La parte cinese, come in precedenza, aderirà fermamente a una posizione obiettiva e imparziale e svolgerà un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Questi sono i massimi funzionari del Cremlino che oggi hanno applaudito 53 volte il discorso di Putin. Nemmeno uno… - GiovaQuez : Più a lungo si trascina l'attuale situazione in Ucraina, più allettante potrebbe essere per il Cremlino la possibil… - VEN_VIT52 : RT @MarcoFattorini: Questi sono i massimi funzionari del Cremlino che oggi hanno applaudito 53 volte il discorso di Putin. Nemmeno uno dei… - miconsentatwitt : RT @MarcoFattorini: Questi sono i massimi funzionari del Cremlino che oggi hanno applaudito 53 volte il discorso di Putin. Nemmeno uno dei… - SerenaBellavita : RT @GiovaQuez: Più a lungo si trascina l'attuale situazione in Ucraina, più allettante potrebbe essere per il Cremlino la possibilità di pr… -