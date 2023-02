Ucraìna: giornalisti italiani penalizzati da Zelesky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato a Panorama , Gazzetta di Parma , ItaliaOggi , Panorama . Ha diretto, oltre che Gente , Chi? , Sorrisi e Canzoni e Oggi . ARRIVA VESPA! " Sembra ormai deciso che Bruno Vespa avrà il suo spazio ... Leggi su girodivite (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato a Panorama , Gazzetta di Parma , ItaliaOggi , Panorama . Ha diretto, oltre che Gente , Chi? , Sorrisi e Canzoni e Oggi . ARRIVA VESPA! " Sembra ormai deciso che Bruno Vespa avrà il suo spazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Siamo amici dell’#Ucraina ma pare che l’Ucraina non sia molto amica dei liberi cronisti italiani. Ma non era… - vditrapani : Il blocco da parte dell'Ucraina dei 2 giornalisti Andrea Sceresini e Alfredo Bosco con l'accusa di 'collaborazione… - TizianaFerrario : Ancora bloccati in Ucraina dalle autorità ucraine due giornalisti italiani.Sospeso il loro visto,sospettati di coll… - frances85292822 : RT @_Nico_Piro_: #22febbraio qualcuno ha chiesto se per favore l’Ucraina ci consegna colpevoli dell’omicidio dei giornalisti Andrea Rocchel… - lemonfromRome : RT @_Nico_Piro_: #22febbraio qualcuno ha chiesto se per favore l’Ucraina ci consegna colpevoli dell’omicidio dei giornalisti Andrea Rocchel… -

Ucraìna: giornalisti italiani penalizzati da Zelesky UCRAÌNA: SCOMMETTIAMO CHE " Sembra siano ormai otto i giornalisti italiani che si sono visti ritirare gli accrediti stampa da parte delle autorità ucraìne. Un modo per impedire loro di poter ... "Al cospetto del mondo Kiev ha già vinto" La Meloni, lasciando Irpin, è tornata con i giornalisti anche sulle parole pronunciate da Putin davanti all'Assemblea federale russa. "Ho sentito soltanto propaganda, auspicavo parole diverse", sono ... : SCOMMETTIAMO CHE " Sembra siano ormai otto iitaliani che si sono visti ritirare gli accrediti stampa da parte delle autorità ucraìne. Un modo per impedire loro di poter ...La Meloni, lasciando Irpin, è tornata con ianche sulle parole pronunciate da Putin davanti all'Assemblea federale russa. "Ho sentito soltanto propaganda, auspicavo parole diverse", sono ...