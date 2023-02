Ucraina: Francesco 'scomunica' le crociate mentre Putin a tratti ricorda Urbano II (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria". Questa semplice frase di papa Francesco a commento dell'orrore ucraino non è banale, è talmente importante che merita di essere ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria". Questa semplice frase di papaa commento dell'orrore ucraino non è banale, è talmente importante che merita di essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilenaDeSimone5 : RT @EwtnItalia: ?? VIDEO | Con l'avvicinarsi dell'anniversario del primo anno dallo scoppio della guerra russo-ucraina, Papa Francesco rinno… - MarcoTastardi : Anniversario guerra in #Ucraina. L'appello di #PapaFrancesco: “Per la fine del conflitto, raggiungere il cessate il… - SoniaLaVera : RT @Avvenire_Nei: Udienza. Il Papa: un anno di guerra assurda e crudele, l'appello per la pace - francesco_decio : RT @liberioltre: Un anno fa il sanguinario dittatore russo ha deciso di invadere l'Ucraina riavvolgendo il nastro della storia e riportando… - fainformazione : Papa Francesco sulla guerra in Ucraina: quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria Nella catech… -