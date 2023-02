Ucraina, dopo un anno di guerra la diplomazia latita: la pace nelle mani di Usa e Cina, ma Biden e Xi pensano ad affermarsi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I venti di guerra soffiano come mai prima d’ora, mentre la diplomazia non solo si è impantanata nella palude di quella che molti iniziano a considerare una guerra per procura, ma addirittura arretra. È questa la tendenza registrata da chi ha osservato le ultime settimane di guerra. Un trend pericoloso perché rischia di rompere definitivamente il delicato equilibrio tra scontro sul campo di battaglia e dialogo ai tavoli negoziali (o anche solo sotterraneo) che può impedire un allargamento del conflitto che significherebbe Terza guerra Mondiale. Così, mentre Vladimir Putin promette di usare qualsiasi mezzo per assicurare la vittoria russa, Xi Jinping invia il suo ministro degli Esteri a presentare il proprio piano di pace ai vertici dell’esecutivo di Mosca. Un piano che già in partenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I venti disoffiano come mai prima d’ora, mentre lanon solo si è impantanata nella palude di quella che molti iniziano a considerare unaper procura, ma addirittura arretra. È questa la tendenza registrata da chi ha osservato le ultime settimane di. Un trend pericoloso perché rischia di rompere definitivamente il delicato equilibrio tra scontro sul campo di battaglia e dialogo ai tavoli negoziali (o anche solo sotterraneo) che può impedire un allargamento del conflitto che significherebbe TerzaMondiale. Così, mentre Vladimir Putin promette di usare qualsiasi mezzo per assicurare la vittoria russa, Xi Jinping invia il suo ministro degli Esteri a presentare il proprio piano diai vertici dell’esecutivo di Mosca. Un piano che già in partenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... captblicero : Putin sta parlando a quasi un anno dall'invasione dell'Ucraina, e dopo circa 15 minuti se l'è presa con la comunità… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Parla #Putin dopo un anno di guerra: 'L'Occidente vuole distruggerci. Così reagiremo' - LIVE… - AngeloSantoro : E se non hanno ucciso il presidente USA è perché non volevano. E se Zelensky è ancora lì è perché non sono cattivi.… - infoitinterno : Attacco hacker a siti del governo e di aziende italiane, l’incursione dopo la visita di Meloni a Kiev del gruppo fi… - 1972book : #Andrujovich: “Sentiamo che stiamo difendendo i valori europei. Due momenti chiave in questo processo: la Rivoluzio… -