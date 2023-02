Ucraina: Conte, 'politica estera maggioranza non chiara, confusi su tutto' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Non è chiaro quale sia la politica estera della maggioranza: il ministro Tajani è espressione della linea oltranzista di Meloni oppure di quella più ambigua desumibile dalle parole di Silvio Berlusconi? Senza tacere che ieri Tajani ha escluso l'invio di jet mentre il viceministro degli Esteri Cirelli, meloniano, ha aperto all'invio di bombardieri Amx. Sono confusi su tutto". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un'intervista oggi su Avvenire. Meloni "ha detto che l'Italia seguirà Kiev in ogni sua decisione e volontà? E con quale mandato, a nome di quale Parlamento, visto che su un tema di tale rilevanza sarebbe necessario un passaggio nelle aule? Mi sarei aspettato piuttosto il tentativo di far contare la voce dell'Italia in seno all'Unione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Non è chiaro quale sia ladella: il ministro Tajani è espressione della linea oltranzista di Meloni oppure di quella più ambigua desumibile dalle parole di Silvio Berlusconi? Senza tacere che ieri Tajani ha escluso l'invio di jet mentre il viceministro degli Esteri Cirelli, meloniano, ha aperto all'invio di bombardieri Amx. Sonosu". Così il presidente del M5S Giuseppein un'intervista oggi su Avvenire. Meloni "ha detto che l'Italia seguirà Kiev in ogni sua decisione e volontà? E con quale mandato, a nome di quale Parlamento, visto che su un tema di tale rilevanza sarebbe necessario un passaggio nelle aule? Mi sarei aspettato piuttosto il tentativo di far contare la voce dell'Italia in seno all'Unione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christianrocca : Meloni a Kyjiv, Draghi leader europeo pro Ucraina, ma ricordiamo che solo due anni e mezzo fa il loro predecessore,… - fattoquotidiano : Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promett… - ilfoglio_it : Superbonus, accise, Ucraina. Su alcune scelte fondamentali di politica economica ed estera Meloni segue l'Agenda Dr… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promettend… - MinnilluGRATIS : RT @fattoquotidiano: Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promettend… -