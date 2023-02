Ucraina, Conte: “La Meloni ci dica se siamo in guerra” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Fonti della difesa e rappresentanti del governo assicurano che l’Italia asseconderà le richieste di Kiev”, “se questo è il salto di qualità, il Paese, non il M5s, ha il diritto di sapere dal governo se ci apprestiamo ad entrare in guerra”. È quanto ha detto all’Avvenire il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando del conflitto in Ucraina. Conte: “Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo” “Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo” ha aggiunto Conte che aggiunge: “Negli Stati Uniti si dà il via libera a un Inflation reduction act da oltre 360 miliardi di dollari per sostenere impresa e lavoro, in Italia Giorgia Meloni non riesce a strappare nessun impegno economico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Fonti della difesa e rappresentanti del governo assicurano che l’Italia asseconderà le richieste di Kiev”, “se questo è il salto di qualità, il Paese, non il M5s, ha il diritto di sapere dal governo se ci apprestiamo ad entrare in”. È quanto ha detto all’Avvenire il presidente del M5S, Giuseppe, parlando del conflitto in: “Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo” “Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo” ha aggiuntoche aggiunge: “Negli Stati Uniti si dà il via libera a un Inflation reduction act da oltre 360 miliardi di dollari per sostenere impresa e lavoro, in Italia Giorgianon riesce a strappare nessun impegno economico ...

