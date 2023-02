Ucraina: Cio, 'guerra insensata e violazione della carta olimpica, Giochi porta per dialogo e pace' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Losanna, 22 feb. - (Adnkronos) - "Il 24 febbraio 2023 segna un anno da quando la Russia ha invaso l'Ucraina con il sostegno della Bielorussia: un anno di guerra brutale, sofferenza umana, uccisioni e distruzione. Ci sentiamo profondamente vicini al popolo ucraino durante questa guerra crudele, il cui dolore e sofferenza vanno oltre ogni immaginazione. In questo triste anniversario, il Movimento Olimpico si unisce agli appelli per la pace ed è pronto a dare il suo modesto contributo a qualsiasi sforzo di costruzione della pace. Il Cio ha condannato la guerra insensata nei termini più forti il giorno dell'invasione. Senza la fine dei combattimenti dopo un anno di spargimento di sangue, il Cio ribadisce la sua condanna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Losanna, 22 feb. - (Adnkronos) - "Il 24 febbraio 2023 segna un anno da quando la Russia ha invaso l'con il sostegnoBielorussia: un anno dibrutale, sofferenza umana, uccisioni e distruzione. Ci sentiamo profondamente vicini al popolo ucraino durante questacrudele, il cui dolore e sofferenza vanno oltre ogni immaginazione. In questo triste anniversario, il Movimento Olimpico si unisce agli appelli per laed è pronto a dare il suo modesto contributo a qualsiasi sforzo di costruzione. Il Cio ha condannato lanei termini più forti il giorno dell'invasione. Senza la fine dei combattimenti dopo un anno di spargimento di sangue, il Cio ribadisce la sua condanna ...

