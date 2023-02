Ucraina, capo gruppo Wagner alla Russia: “Dateci le munizioni” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Evgheny Prigozhin continua a martellare contro i vertici della difesa in Russia che accusa già da alcuni giorni di “alto tradimento” e di voler distruggere i mercenari della Wagner lasciandoli al fronte, in Ucraina, senza munizioni. Oggi l’ex detenuto originario di San Pietroburgo a capo di un impero che spazia dai servizi di catering alle scuole ai militari ai mercenari impegnati in Ucraina, ma anche in Siria e in diversi Paesi africani, chiede a ogni russo di esercitare pressioni sulle forze armate perché condividano le loro munizioni con i suoi uomini. “Se ognuno al suo livello si limitasse a dire ‘date le munizioni alla Wagner’, come già avviene sui social media, avremmo fatto un passo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Evgheny Prigozhin continua a martellare contro i vertici della difesa inche accusa già da alcuni giorni di “alto tradimento” e di voler distruggere i mercenari dellalasciandoli al fronte, in, senza. Oggi l’ex detenuto originario di San Pietroburgo adi un impero che spazia dai servizi di catering alle scuole ai militari ai mercenari impegnati in, ma anche in Siria e in diversi Paesi africani, chiede a ogni russo di esercitare pressioni sulle forze armate perché condividano le lorocon i suoi uomini. “Se ognuno al suo livello si limitasse a dire ‘date le’, come già avviene sui social media, avremmo fatto un passo ...

